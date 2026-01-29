Yeni sezonda Penelope Featherington ve Colin Bridgerton'un romantik hikayesi merkeze alınacak. Julia Quinn'in popüler kitap serisinden uyarlanan dizinin bu sezonu hayranlar tarafından "Polin" olarak adlandırılıyor. Yayın tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte sosyal medyada #Bridgerton etiketi hızla trend olmaya başladı. Peki yeni sezonda neler bizleri bekliyor?

Bridgerton 4. sezon yayın tarihi ne zaman

Netflix, Bridgerton 4. sezonunun iki aşamada yayınlanacağını duyurdu. Buna göre ilk kısım dört bölümle 29 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak. İkinci kısım ise dört bölüm daha ile 26 Şubat'ta ekrana gelecek. Bu yayın modeli diziye olan ilgiyi canlı tutmayı ve sezon boyunca sürekli gündemde kalmayı hedefliyor.

Yeni sezonun ilk kısmının yayınlanmasına sayılı günler kala fragmanlar ve tanıtım görselleri de paylaşıldı. Dizinin yapım şirketi Shondaland, bu sezonun öncekilerden daha yoğun duygusal anlar içerdiğini vurguluyor. Sadece Netflix'te yayınlanacak yeni bölümlerin her biri yaklaşık bir saat sürecek. İlk kısım yayınlandıktan sonra ikinci kısım için dört haftalık bir ara verilecek.

Yeni sezonun konusu ve oyuncu kadrosu

Bu sezon Colin Bridgerton'un artık yakışıklı ve aranan bir genç adam olduğunu fark eden Penelope'nin ona karşı beslediği gizli aşkı ortaya çıkıyor. Ancak Penelope'nin gizli kimliği olan dedikodu yazarı Lady Whistledown sırrı tehdit altında. İkilinin yakınlaşması Penelope'nin gizli hayatını riske atarken, Colin de arkadaşının gerçek duygularından habersiz bir arayış içinde.

Nicola Coughlan'ın Penelope, Luke Newton'un Colin rolünü üstlendiği sezonda, Bridgerton ailesinin ve Londra toplumunun diğer üyeleri de hikayeyi renklendiriyor. Önceki sezonlardan tanıdık karakterlerin yanı sıra yeni yüzler de kadroya katılıyor. Dönem kostümleri, görkemli balolar ve modern pop şarkılarının klasik yorumları yine dizinin vazgeçilmez öğeleri arasında yer alıyor.