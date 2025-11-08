Brezilya’nın Parana eyaletinde etkili olan kasırga, Rio Bonito do Iguacu kentinde geniş çaplı yıkıma yol açtı. Şiddetli rüzgar ve yağışlarla birlikte gerçekleşen afet sonucu en az 6 kişi hayatını kaybederken, 437 kişi yaralandı ve yaklaşık bin kişi evsiz kaldı.

YIKIM VE HASAR

Parana Eyaleti Sivil Savunma Kurumu, kasırga nedeniyle yolların kapandığını, elektrik hatlarının devrildiğini ve araçlar ile iş yerlerinde yoğun hasar oluştuğunu açıkladı. Binaların yarısından fazlasının çatısının çöktüğü kentte, yaklaşık yüzde 90 oranında hasar meydana geldi. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan olabilecek kişiler için çalışmalarını sürdürüyor.

FIRTINA HIZI VE UYARILAR

Parana Meteoroloji ve Çevre Gözlem Merkezi, kasırganın hızının saatte 180 ila 250 kilometre arasında değiştiğini bildirdi. Yetkililer, Parana’nın yanı sıra güneydeki Santa Catarina ve Rio Grande do Sul eyaletleri için de fırtına uyarısında bulundu. Olumsuz hava koşulları, Rio Bonito do Iguacu yakınındaki Guarapuava şehrini de etkiledi.

YETKİLİLERDEN YARDIM VE TAZİYE

Parana Eyaleti Valisi Ratintho Junior, güvenlik güçlerinin teyakkuza geçirildiğini ve etkilenen şehirleri yakından takip ettiklerini açıkladı. Brezilya Kurumsal İlişkiler Bakanı Gleisi Hoffmann ise federal yetkililerle birlikte bölgeye giderek yardım çalışmalarına ve yeniden inşa sürecine destek vereceğini duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya üzerinden afetten etkilenenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Parana halkına yardım etmeye ve gerekli bütün desteği sağlamaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı