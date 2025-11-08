ABD’de hükümetin kapalı kalmasının etkileri ulaşım sektörüne sıçradı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), kapanma nedeniyle 40 havalimanında uçuş seferlerini azaltma kararı aldı. Perşembe gününden bu yana bin 700’den fazla uçuş iptal edilirken, yaklaşık 7 bin uçuşta gecikme yaşandı.

FAA 40 HAVALİMANINDA SEFER AZALTMA KARARI ALDI

FAA, hükümetin kapalı kalması sonucu maaş alamayan hava trafik kontrolörleri ve güvenlik personelinin işbaşı yapamaması nedeniyle ülke genelinde 40 havalimanında seferlerin azaltılacağını açıkladı.

Yetkililer, bu önlemin hava güvenliği zafiyetini önlemek amacıyla alındığını bildirdi.

BİN 700 UÇUŞ İPTAL, 7 BİN GECİKME YAŞANDI

Hava yolu veri analiz şirketlerinin paylaştığı bilgilere göre, yaklaşık 800’ü cuma günü olmak üzere, pazar gününe kadar toplam bin 700 uçuş iptal edildi.

İptallere rağmen hava trafiğinde ciddi aksamalar yaşandı. Perşembe gününden bu yana 7 bin uçuşta gecikme, yalnızca dün ise 4 bin 300 uçuşta erteleme meydana geldi.

SEFER KISITLAMASI KADEMELİ OLARAK ARTACAK

FAA, mevcut uçuş kısıtlamalarının önümüzdeki günlerde kademeli şekilde artacağını duyurdu.

Cuma günü yüzde 4 olan azalma oranının,Salı günü yüzde 6’ya, Perşembe günü yüzde 8’e, Cuma günü ise yüzde 10’a çıkması bekleniyor.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Kongre’deki bütçe krizinin çözülmemesi halinde seferlerin yüzde 15 ila 20 arasında azaltılabileceğini belirtti.

“HÜKÜMET AÇILMADAN NORMALLEŞME ZOR”

Bakan Duffy, federal çalışanların hükümetin yeniden açılması durumunda bile hemen işbaşı yapmayabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, bütçe krizinin uzaması halinde hava ulaşımında daha ciddi aksaklıkların yaşanabileceği uyarısında bulundu.