Bergen şehrindeki Brann Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde hakem kadrosunun belli olmasıyla birlikte gözler maç saatine çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında puan kaybı yaşamak istemezken, Fransız hakem Delajod'un yönetimi de merak konusu oldu.

Maçın Hakem Kadrosu

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadelede Willy Delajod'un yardımcılıklarını yine Fransa'dan Erwan Finjean ve Valentin Evrard üstlendi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Jeremy Stinat görevlendirildi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında da Fransız hakemler görev yapacak. Maçın VAR hakemi Benoit Millot olurken, AVAR koltuğunda Thomas Leonard oturacak. Tamamı Fransız hakemlerden oluşan bu ekip, maçın adil yönetimi için sahada ve VAR odasında ter dökecek.

Maç Tarihi ve Yayın Bilgileri

Fenerbahçe'nin Brann'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 11 Aralık 2025 Perşembe günü oynanacak. Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak olan bu heyecan dolu mücadele, futbolseverlerle şifresiz olarak buluşacak.

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Soğuk hava koşullarının etkili olması beklenen Bergen'de, Fenerbahçe taraftarları takımlarını ekran başında destekleyecek.

Willy Delajod Kimdir?

1992 doğumlu olan Fransız hakem Willy Delajod, Avrupa futbolunun genç ve yükselen hakemleri arasında gösterildi. Fransa Ligue 1'de düzenli olarak görev alan Delajod, uluslararası arenada da tecrübe kazanmaya devam eden bir isim olarak dikkat çekti.

Genç yaşına rağmen disiplinli yönetimiyle bilinen Delajod, daha önce Türk takımlarının maçlarında da görev almıştı. UEFA organizasyonlarında sıkça tercih edilen isimlerden biri olan Fransız hakem, Brann - Fenerbahçe mücadelesinde kariyerinin önemli sınavlarından birini verecek.