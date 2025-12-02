Son Mühür - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde madeni ufaklık para üretiminin son iki aydır durduğu ortaya çıktı. Özellikle yılın son çeyreğinde üretimde yavaşlama yaşayan Darphane’nin, piyasadaki para miktarının yeterli seviyeye ulaşması nedeniyle basımı durdurduğu tahmin ediliyor. Resmî verilere göre kurum, Eylül ayında 54 milyon 210 bin liralık madeni ufaklık para basmıştı; ancak Ekim ve Kasım aylarında herhangi bir üretim yapılmadı.

Darphane’nin açıkladığı yıl içi verilere göre, 2025 yılında toplam 509 milyon 219 bin liralık madeni ufaklık para basıldı. Bu miktar, önceki yıllara göre daha sınırlı bir üretimi gösteriyor. 2009 yılında Yeni Türk Lirası (YTL) uygulamasının sona ermesiyle madeni paraların üretimi TL cinsinden devam etti. O tarihten bu yana toplam 13 milyar 588 milyon 944 bin 976 liralık madeni ufaklık para tedavüle sunuldu ve hâlen piyasada dolaşımda bulunuyor. Ekonomistler, basımın durmasının temel sebebinin piyasadaki mevcut madeni para arzının yeterli seviyeye ulaşması olduğunu belirtiyor. Yüksek emisyon oranları, yeni üretime olan ihtiyacı azaltırken, Darphane’nin de geçici olarak üretimi durdurduğu ifade ediliyor.

İhtiyacı karşılamaya devam ediyor