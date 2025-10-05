Eskişehir’de yaşanan olay, “balık gibi dayak” deyiminin vücut bulmuş hali oldu. Fabrika işçisi Hamza Çetinkaya (41), semt pazarından aldığı balığın bozuk çıkması üzerine iade etmeye gitti, ancak tartıştığı balıkçı iddiaya göre elindeki çuprayla saldırdı. Parmağında kalıcı hasar oluşan Çetinkaya, olayı yargıya taşıdı.

Yenidoğan Mahallesi’nde kurulan pazarda alışveriş yapan üç çocuk babası Hamza Çetinkaya, 300 TL’ye aldığı iki çuprayı eve getirdi. Ancak eşi balıkların koktuğunu fark etti. Çetinkaya, durumu şöyle anlattı:

“Poşeti açtık, balık acayip kokuyor. Hanım da dedi ki ‘Bu bizi zehirler.’ Maddi durumum da dar, o yüzden hemen geri götürdüm. Dedim ki ‘Sizin balığınız kokuyor.’ Adam balığı burnuma dayadı, ‘Bunun neresi kokuyor?’ dedi. Ben de ‘Sen müşteriye böyle davranamazsın, balık kokuyor, insan sağlığıyla oynuyorsunuz’ dedim.”

Tartışmanın büyüdüğünü anlatan Çetinkaya, balıkları iade etmek isteyince çevresinin balıkçılar tarafından sarıldığını söyledi:

“‘Ya alacaksın ya tezgâha koyacaksın’ dedi. Ben de ‘İyi, tezgâha koy, bir garip alır yesin’ dedim. Balıkları bıraktım, yürüyüp gittim.”

“Balıkla vurdu, elim çolak kaldı”

Ancak olay orada bitmedi. İddiaya göre, Çetinkaya başka bir tezgâha yönelirken tartıştığı balıkçı ve yanındakiler arkasından koşarak geldi. Olayı anlatırken şaşkınlığını gizleyemeyen Çetinkaya, “Omuzumdan tuttu, geri çekti. Sonra elindeki çuprayı yüzüme çarptı! Balıkla vurdu, sopayla vurdu, yumruk attı. Parmağım kırıldı, hâlâ hareket ettiremiyorum.” dedi.

Darp sonrası hastaneden darp raporu alan Çetinkaya’nın elinde parçalı kırıklar oluştu. “Bu ellerle çocuk okutuyorum, çalışıyorum. Parmağım artık bükülmüyor, his kaybım var. Bunun hesabını kim verecek?” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

“Dava açtım, balıkçının akrabası bile ikna edemedi”

Olayın ardından Çetinkaya, avukatı aracılığıyla darp davası açtı. “Balıkçının amcasının oğlu benim asker arkadaşım. Geldi, ‘Kardeşim hatırın varsa davayı çek’ dedi. Dedim ki ‘Kardeşim, parmağım çolak kaldı. Benim geçimim elimle, nasıl çekeyim?’” sözleriyle kararlılığını ifade etti.

Yaşanan olay Eskişehir’de gündem olurken, vatandaşlar “balıkla darp” olayına hem tepki hem şaşkınlıkla yaklaştı. Çetinkaya’nın davası sürüyor.