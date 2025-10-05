Adana’da yaşayan emekli Kadir Acarlar (55), yaklaşık 15 ay önce Dilberler Sekisi mevkiinde cep telefonuyla manzara videosu çekerken tartıştığı kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Dört kişilik grubun müdahalesi sırasında Acarlar’ın telefonu çalındı. O günden bu yana cihazına ulaşamayan Acarlar, umudunu yitirmek üzereydi.

“Bul” uygulamasından gelen sinyal heyecan yarattı

Geçtiğimiz cuma günü Acarlar’ın telefonuna “Bul” uygulamasından bir bildirim geldi. Çalınan telefonun yeniden aktif hale geldiğini fark eden Acarlar, uygulamadaki konum bilgisini takip ederek Huzurevleri Mahallesi’ne gitti.

Uygulamanın yönlendirmesiyle bölgeye ulaşan Acarlar, sinyalin bir apartmandan geldiğini belirledi. Ancak apartmanda 20 daire bulunması nedeniyle telefonun kimde olduğunu tespit edemedi.

“Telefonu zor almıştım, gelirim düşük”

Kadir Acarlar, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: “Telefonum yaklaşık 15 ay önce çalındı. Dilberler Sekisi civarında çekim yaparken bir kişi saldırdı, dört kişiydiler. O boğuşma sırasında telefonumu alıp gittiler.

Dün ‘Bul’ uygulamasından konum sinyali geldi. Hemen yola çıktım, sinyalin geldiği apartmana ulaştım ama burada 20 daire var. Kime sorabilirim? Ben o telefonu zaten zor almıştım, gelirim düşük.

15 ay sonra sinyal verdi; demek ki telefonu ilk kez açtılar. Benden bir kod istediler. Sanırım telefonu açmaya çalışıyorlar. Konum belli; polisin bulacağını umuyorum.”

“Bundan sonrası polisin işi”

Kendi imkanlarıyla bir sonuca ulaşamayan Acarlar, artık güvenlik güçlerinden yardım bekliyor. “Sinyalden yerini buldum ama telefonu alamıyorum. Bundan sonrası polisin işi,” diyerek çağrıda bulundu.