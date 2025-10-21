Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunum töreni gerçekleştirdi.

Çağatay Güç: Sorunları konuşacağız

Törenin ardından konuşan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Gurur verici bir şey. Arkadaşlarımızla önce bir değerlendirme toplantısı yapacağız.

Birbirimizdeki iletişim ağını geliştirip yol haritası çizip politikalarımızı belirledikten sonra çalışmalarımıza başlayacağız. Bu dönem çok daha verimli ve çalışkan bir dönem olacağına inanıyoruz. Halkın sorunları var. Biz parti içi sorunlar yerine halkın sorunlarını konuşacağız." diye konuştu.

"Birlikte politika belirleyeceğiz"

Son olarak, CV isteme konusu hakkında da konuşan CHP'li Güç, şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten bunlar küçük konular. Biz genel politikaya bakacağız. Parti içindeki küçük şeyleri konuşmayacağız. Halkın sorunları var… Biz bunların çözüm önerilerini geliştireceğiz. Çok nitelikli il yöneticilerimiz var, onlarla beraber politika belirleyeceğiz."