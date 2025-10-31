Son Mühür / Alper Temiz - Karşıyaka’nın simgesi Bostanlı Pazaryeri’nde gece sessizliği yerini sloganlara, zabıta araçlarına ve kararlılığa bıraktı. “Bostanlı Tekstil Günleri” adıyla bir şirkete tahsis edilen pazaryerinde esnaf, 1 Kasım sabahına kadar sürecek bir “direniş nöbeti” başlattı.

Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, “Biz sadece ekmeğimizin peşindeyiz. Karşıyaka Belediyesi’nin 1 Kasım’da açmayı planladığı ancak ihalesiz, meclis kararsız ve yönetmeliksiz şekilde yürütülmek istenen pazar organizasyonuna karşı sabaha kadar Bostanlı Pazaryeri’nde nöbet tutacağız" dedi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde zabıta araçları pazaryerinin girişini barikat gibi kapatırken, polis ekipleri alanda güvenlik önlemi aldı.

Ellerinde çay bardaklarıyla tezgâh başında nöbet tutan esnaflar, “Belediyemizi zarara uğratan bu hukuksuz işten vazgeçilmeli. Kamu malı ranta kurban edilemez” diyerek ses yükseltti.

Bazı esnaflar ise daha sert konuştu:

“Rantçılar belediyeye 180 milyon vereceğiz deyip 800 milyonu cebe atıyor. Göz göre göre kamu zararı işleniyor, biz susmayacağız.”

Gece boyunca Bostanlı Pazaryeri ışıklarının sönmeyeceğini dillendiren esnaf, “Bu pazar halkındır, halkın kalacak.” sloganları atıyor.