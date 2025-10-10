Son Mühür- Gazze'de silahların susmasına rağmen yüzde 24'lük bir kayıpla 10.700 puana kadar gerileyen Borsa İstanbul'da bundan sonra ne olabilir sorusu küçük yatırımcının kafasını kurcalamaya devam ediyor.

''Borsa İstanbul için kayıp bir hafta oldu. 10.884 seviyesinden başladığı haftayı haftanın son gününde yaklaşık 10.700 seviyesinden sürdürüyor büyük ihtimalle bu aralıkta da kapatması beklenebilir'' hatırlatmasında bulunan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Neden borsada bu keyifsizlik başladı?'' sorusuna da açıklık getirdi.

''Düşüşün en önemli sebebi Ekim ayı enflasyonu beklenenin üstünde geldikten sonra Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine eski hızıyla devam edemeyeceği düşüncesi'' oldu diyen Murat Bilen,

''Bu da 2 şeye sebep oldu, altına ve dövize talep arttı ve faize park eden bir yatırımcı kitlesi oluştu.'' hatırlatmasında bulundu.

Borsa İstanbul'un performansını değerlendiren Murat Bilen'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle.



Döviz hesapları yüzde 39'a yükseldi...



Altın bildiğiniz gibi tarihi seviyelerde ve rekor kırarak yoluna devam ediyor. Diğer taraftan TL'nin değerli kaldığı ve dövizde bir hareketlenmenin olması gerektiği inancı, döviz tevdiat hesaplarının yüzde 39 seviyesine çıkartarak Ocak'tan bu yana en büyük seviyesine ulaştı.

Peki bundan son ne olabilir?

Peki bundan sonra ne olabilir? Öncelikle yeni majör bir gelişme olmadıkça 23 Ekim'deki Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenecek. Genel olarak 100-150 baz puan indirime gidebileceği beklentisi hakim ancak pas geçebileceğini de dillendirenler var.

24 Ekim'de CHP kayyum davası beklenecek. Ardından bilanço dönemi geliyor şirketlerin 3. Çeyrek bilançoları gelmeye başlayacak ve ekonomik durumun şirketler üzerinde oluşturduğu etki izlenecek .

Bütün bunlar olurken yatırımcılar daha az riskli güvenli limanlarda durmayı tercih edeceklerdir.



Altında riske dikkat...



Altın oldukça yükselmiş ve düzeltme anlamında risk arz etmeye başladığını ve yeni yatırım yapacaklar için riskler barındırdığını söyleyebilirim .

Enflasyondan sonra tahvil faizlerimizde yukarı yönlü hareketlenmeler var bu mevduat faizlerindeki seviye de cazip kılıyor.

Ayrıca seyahat ve güvenli amacıyla döviz talep edenlerinde bu şartlar altında bu talebi canlı tutacağını düşünüyorum.