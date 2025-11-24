Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da ekonomik dar boğaz giderek ağırlaşıyor. Yaklaşık bir yıldır maaşlarını alamayan kulüp personeli, alacaklarını tahsil edebilmek için hukuki süreç başlattı. Çalışanların şikâyeti üzerine kulübün tesislerine polis eşliğinde icra memurları geldi.

Tesislerde haciz işlemi başlatıldı

İcra ekibi, kulübe ait çeşitli eşyalara yönelik haciz uygulamasına başladı. Tesislere giren memurların işlemleri sırasında yönetimden herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Kulüpte uzun süredir devam eden ödeme krizinin çözülememesi, çalışanları yasal süreç başlatmaya zorladı.

Ekonomik çıkmaz derinleşiyor

Adana Demirspor’da mali tablo her geçen gün ağırlaşırken, personel maaşlarının neredeyse bir yıldır aksadığı öğrenildi.

Kaynak yaratamayan kulüp yönetiminin sorunları çözememesi, tesislerde sessiz bir kriz havası oluşturdu. Haciz işlemleri, ekonomik çıkmazın geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Eksi 23 puanla ligin dibinde

Mavi-lacivertli ekip yalnızca ekonomik olarak değil, sportif açıdan da zor günlerden geçiyor. Üst üste aldığı cezalar nedeniyle eksi 23 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor, hem sahada hem kulislerde tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor.