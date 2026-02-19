Son Mühür- Teknoloji hisseleri hariç satış ağırlıklı bir gün geçiren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi şu an için yüzde 2.30'u aşan geri çekilmeyle 13.900 puan seviyesinde işlem görüyor.

Dünkü işlem gününde 14.500 puan üzerine çıkarak rekorunu tazeleyen BIST 100 endeksinde düşüşü değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsa İstanbul dolar bazındaki zirvelerine yaklaştıkça zorlanmaya başladı. Dün ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerin çok pozitif gitmediği ve çok büyük bir ABD donanmasının İran’a doğru yaklaşmakta olduğu haberleri yatırımcılarda İran'a yönelik saldırı kesinleşti algısı yarattı'' bilgisini paylaştı.

Piyasalarda satış havası...



''Genel olarak emtialardaki düşüşe bağlı olarak risk iştahında da bir miktar geri çekilme ile birlikte yurt dışı ve yurtiçi piyasalarda satışların geldiğini gördük'' diyen Bilen,

''Bugün itibari ile bankacılık endeksi yaklaşık yüzde 4 civarında geri çekilmeyle düşüşe önderlik ediyor.

Bir süreden beri hareketli ortalamalarının çok aşağıda kaldığını ve düzeltme ihtiyacın olduğunu belirtmiştik. Zaten bugün de baktığımda endeksin 14.000 seviyesinden aşağı doğru sattığını görüyorum'' hatırlatmasında bulundu.



Destek noktalarımız nereleri?



''Bu seviyenin altındaki kapanışlarla birlikte 13.302 ve 12.496 seviyelerinde desteklerimiz bulunuyor'' ifadelerine yer veren Murat Bilen,

''Şimdilik oralar uzak mesafe gibi görünse de kat edilen yol itibari ile bu düzeltme seviyeleri çok anormal olmayacaktır.

Şu andaki zayıf durumda herhangi tetikleyicinin olması halinde satışların hızlanabileceği ve o seviyelere kolaylıkla görülebileceğini söylemek mümkün.

Yatırımcılar açısından kârlarını realize etmeleri düşünülebilir ya da yeni alım yapacakları içinse alım yapmayı düşündükleri hisse senetlerini şimdiden belirleyip o fiyat aralıklarla yaklaştığında kademe alış yapmalarını öneririm'' değerlendirmesinde bulundu.