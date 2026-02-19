Son Mühür- Gün içinde 14.532 puan seviyesine çıkarak rekor tazeleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü de 14.259 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.56'lık yükselişle 14.340 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda iştah artıyor...



ABD'li teknoloji devleri Meta ve Nvidia arasında sağlanan iş birliği risk iştahını destekledi. Meta, uzun vadeli yapay zeka altyapı yol haritasını ilerletmek üzere Nvidia ile çok yıllık stratejik bir ortaklığa gittiğini duyurdu.

Bu gelişme sonrası Meta hisseleri yüzde 0.6, Nvidia hisseleri yüzde 1.6 değer kazandı.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ortadoğu'daki ABD-İran gerilimi sonrası ons altın yeniden 5 bin dolar sınırına doğru yaklaşarak 4.998 dolardan, gram altın 7.034 TL'den,

gümüş 79.03 dolardan,

Brent petrol 70.45 dolardan ve

Bitcoin 66.949 dolardan alıcı buluyor.

