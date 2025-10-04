Son Mühür- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haberler.com canlı yayınında 2026 yılı asgari ücretine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Babacan, hesaplamalarını telefonuyla göstererek, asgari ücretin en az 33 bin lira olması gerektiğini belirtti.

“Geçmiş haklar ve enflasyon zam gerektiriyor”

Canlı yayında soruları yanıtlayan Babacan, geçmiş yıllardan kalan haklar, mevcut enflasyon ve refah payının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Babacan, “Geçmişten kalan hak, bu yılki enflasyon ve refah payı eklendiğinde en az yüzde 50 oranında artış şart. Yani 22 bin liralık ücretin 33 bin lira seviyesine çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TÜİK verileri eleştirildi

Babacan, asgari ücret ve emekli maaşlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre artırıldığını hatırlatarak, “Gerçek enflasyon çok yüksekken vatandaşlarımızın maaşı TÜİK verilerine göre artırılıyor. Yıllardır bu nedenle büyük mağduriyet yaşanıyor” dedi.

“Geçen yılki artış maaşı eritti”

DEVA Partisi lideri, geçen yıl yapılan zammın enflasyonu karşılamadığını vurgulayarak, “2024 yılı enflasyonu yüzde 45 seviyesindeydi. Ancak asgari ücret artışı yüzde 30 ile sınırlandırıldı. İnsanların maaşı yüzde 45 erimişken bunu telafi etmek gerekirken, yüzde 30 artış verilmesi adil değil” değerlendirmesinde bulundu.

2026 için hesaplama: Yüzde 50 artış gerekli

Babacan, canlı yayında telefonuyla yaptığı hesaplamayı paylaştı: “Geçen seneden kalan yüzde 15 hak var, bunu ekliyoruz. Bu senenin enflasyonunu eklediğimizde yüzde 45 ediyor. Ayrıca ekonomik büyüme payı olarak yüzde 5 eklenince toplam yüzde 50 oranında bir artış gerekiyor. Bu da 22 bin liralık mevcut asgari ücreti yaklaşık 33 bin liraya çıkarır. Ama bu hesap, TÜİK verileri üzerinden yapıldı; gerçek enflasyon çok daha yüksek olabilir.”

Sistemde değişiklik çağrısı

Babacan, düşük enflasyon rakamları üzerinden yapılan artışların çalışanların haklarının ellerinden alınması anlamına geldiğini belirterek, “Mevcut sistemin mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Gerçek enflasyonu yansıtan kurumsal mekanizmaların kurulması şart” dedi.