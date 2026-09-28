Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın kalbi olarak bilinen Hisarönü Meydanı’nda işgal ve denetim tartışması yeniden gündemde. Tarihi Hisar Camii ve şadırvan çevresindeki işletmelerin masa, sandalye, tabela ve çeşitli malzemelerle meydandaki alanı kontrolsüzce kullanması tepkilere neden oldu.

Söz konusu malzemelerle meydanın kullanım alanının günden güne daha da daraltıldığını ifade eden vatandaş, ‘Yaya geçişinde bile sıkıntı yaşıyoruz’ diyerek sıkıntıları dile getirdi.

Bir yanda gübre, bir yanda yemek!

Tarihi camii ve şadırvanın bulunduğu alandaki işletmelerle ilgili ‘hijyen’ tepkisi de geldi. Gıda satışı yapılan noktaların hemen yakınında çiçek ve gübre gibi ürünlerin de bulunmasına vatandaş ‘Bir yandan yemek yiyoruz diğer yanda yanımızda gübre satışı yapılıyor’ diyerek tepki gösterdi.

Yetkililere ‘Kalıcı çözüm’ çağrısı

Bölgedeki durumun birçok kez şikayetlere konu olduğu da ifade edilirken zabıta ekiplerinin bölgeye geldiği, denetim sırasında bazı malzemelerin kaldırıldığı, ekiplerin ayrılmasının ardından ise yeniden aynı alanlara konulduğu öne sürüldü. Uzun yıllardır sürecin böyle sürdüğünü belirten vatandaş “Artık kalıcı bir çözüm istiyoruz” diyerek yetkililere çağrı yaptı.

2012’den bu yana ‘işgal’ tartışması sürüyor

Hisarönü Meydanı ve şadırvan çevresindeki alan kullanımıyla ilgili geçmiş yıllarda da benzer tartışmalar kamuoyuna yansımıştı. Hisar Camii Koruma ve Yaşatma Derneği 2012 yılında yaptığı açıklamada, “Bu şadırvanların kullanımı camiye, mülkü vakıflara ait. Şadırvanların etrafı işgal edildiği için kimse orada abdest alamıyor” ifadelerini kullanmıştı.