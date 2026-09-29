SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, gayrimenkul ve kira hukukunda dengeleri değiştirecek emsal nitelikte bir karara imza attı. Kiracının sözleşmedeki ihbar süresine uymadan ve mülk sahibine haber vermeden taşınmazı tahliye etmesi durumunda, sözleşmede kararlaştırılan ihbar süresinin tamamı kadar tazminat ödemekle yükümlü olacağına hükmetti.

'1 Aylık Makul Süre' Yargıtay’dan Döndü

Açılan davaya konu olay bir lojistik deposunun kiralanmasıyla başladı. Taraflar arasında 5 yıl süreli bir kira sözleşmesi imzalandı ve sözleşmeye 'Kiracı, taşınmazı 6 ay önceden ihbar etmek kaydıyla tek taraflı feshedebilir' özel şartı eklendi. Ancak kiracı, mülk sahibine herhangi bir yazılı ihbar veya ihtarname çekmeden, aniden dükkanı boşaltarak anahtarı teslim etti. Mülk sahibinin açtığı tazminat davasında Sulh Hukuk Mahkemesi, taşınmazın yeniden kiraya verilebileceği 'makul süreyi' 1 ay olarak kabul etti ve kiracının 1 aylık kira bedeli ödemesine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi de, yerel mahkemenin 1 aylık makul süre kararını hukuka uygun bularak onadı. Davanın son taşındığı nokta olan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, her iki mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yargıtay, tarafların hür iradeleriyle sözleşmeye koydukları 6 aylık fesih-ihbar maddesinin bağlayıcı olduğunu, bildirim yapılmadan gerçekleşen erken tahliyelerde bu sürenin esas alınması gerektiğini belirtti.

Yargıtay Kararının Hukuki Analizi

Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 325. maddesine göre, kiracı sözleşme süresinden önce taşınmazı tahliye ederse, sözleşmeden doğan borçları taşınmazın makul bir süre içinde benzer koşullarla kiraya verilebileceği süre boyunca devam eder.

Yerel Mahkemelerin Genel Eğilimi: Uygulamada mahkemeler, taşınmazın bulunduğu bölgeye ve niteliğine göre bilirkişi incelemesi yaptırarak genellikle 1 ila 3 aylık bir 'makul yeniden kiralama süresi' belirler.

Yargıtay’ın Farkı: Yargıtay bu kararında, sözleşme serbestisi ilkesine vurgu yapmıştır. Taraflar sözleşmede açıkça bir ihbar süresi (örneğin 6 ay) kararlaştırmışsa, mahkemenin dışarıdan ek bir makul süre takdiri yapamayacağını, kiracının bu ihbar süresine uymak zorunda olduğunu karara bağlamıştır.

Karar Her Erken Tahliyede Otomatik 6 Ay Anlamına mı Geliyor?

Bu karar, her evden ya da iş yerinden çıkan kiracının otomatik olarak 6 ay tazminat ödeyeceği anlamına gelmez. Tazminat miktarı, doğrudan kira sözleşmesinde yer alan bildirim hükümlerine göre şekillenir. Sözleşmenizde ihbar süresi 2 ay olarak kararlaştırılmışsa 2 ay, 6 ay kararlaştırılmışsa 6 ay esas alınır. Eğer sözleşmede özel bir ihbar süresi maddesi yoksa, TBK 325 uyarınca taşınmazın yeniden kiraya verilebileceği 'makul süre' (genellikle 1-3 ay) üzerinden hesaplama yapılır. Mülk sahibi, taşınmazı yeniden kiraya vermek için gerekli çabayı göstermek zorundadır. Taşınmaz 6 aylık ihbar süresi dolmadan (örneğin 2. ayda) başka birine kiralanırsa, kiracının tazminat borcu yeni kiracının girdiği tarih itibarıyla sona erer.

Kiracılar ve Ev Sahipleri Nelere Dikkat Etmeli?

Sözleşmeyi İnceleyin: Taşınmadan önce kira sözleşmenizdeki 'tahliye', 'fesih' ve 'ihbar süresi' maddelerini mutlaka kontrol edin. Evden veya iş yerinden çıkmadan önce sözleşmede belirtilen süreye uygun olarak mülk sahibine noter kanalıyla veya yazılı olarak bildirimde bulunun. Taşınmazı boşaltırken anahtarları mutlaka yazılı bir tutanakla veya noter/yediemin aracılığıyla teslim edin. 'Anahtarı kapıcıya bıraktım' veya 'Evi boşalttım çıktım' demek ciddi tazminat riskleri doğurur.

Ev Sahipleri İçin:

Kira sözleşmesi hazırlarken erken tahliye durumunda uygulanacak bildirim sürelerini net ve açık maddelerle belirleyin. Kiracı haber vermeden evi terk ettiğinde, durum tespitini yapıp yasal yollardan ihbar sürelerine dayalı kira alacağı veya tazminat talebinde bulunun.

