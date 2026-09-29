Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybı ve önceki kapanışa göre 306,59 puan azalışla 12.592,76 puandan tamamladı.

Toplam işlem hacmi 115,2 milyar lira olduğu işlem gününde bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 3,31 değer kaybetti.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.61'lik düşüşle 12.516 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.700 ve 12.800 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasaların keyfi yok...



Küresel piyasalar bir yandan ABD-İran arasındaki gerilimde tansiyonun yükselmesi diğer yandan ABD tahvil faizlerindeki artışın getirdiği baskıyla endişeli bir süreçte geçiyor.

Asya borsaları Çin hariç negatif bir işlem gününe tanık oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0.60, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0.27, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



ABD'nin 30 yıllık tahvil faizinin son 22 yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yüzde 4'e yakın düşüş gösteren ons altın kayıplarının bir kısmını telafi edecek şekilde yönünü yukarıya çevirdi. Ons altın yüzde 0.63'lik artışla 4 bin 142 dolardan, gram alton yüzde 0.74'lük artışla 6 bin 528 liradan ve gümüş yüzde 0.39'lük artışla 60.86 dolardan işlem görüyor.

Hürmüz Boğazı merkezli krizin biteceğine dair umutların azaldığı süreçte Brent petrol hızlı yükselişini sürdürdü.

Nurol Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Özarslan, petrolde ana hikayenin fiziki arz problemiyle spot ve vadeli işlemler makasının açılması olduğuna dikkat çekti.

Gün içinde yüzde yüzde 1.80 oranında artış gösteren Brent petrol 107.17 dolardan, yatay bir seyir izleyen Bitcoin 83 bin 505 dolardan işlem görüyor.

