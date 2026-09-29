İşlemlerin kapatılması ve talimatların iptal edilmesiyle birlikte mağduriyet yaşayan vatandaşlar, "Tasfiye edilen fon paraları ne zaman ödenecek?", "SPK fon ödemeleri ne zaman yapılacak?" ve "TEFAS iptal edilen talimatların parası yattı mı?" sorularıyla arama motorlarına akın etti. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Finans piyasalarında geçtiğimiz günlerde alınan ani kararla bazı fonların alım ve satım işlemlerine kapatılması, birikimlerini bu fonlarda değerlendiren yatırımcılar arasında derin bir belirsizlik yarattı. Kurulun aldığı tasfiye kararı sonrası hesaplarındaki bakiyeleri göremeyen ve iptal edilen işlem emirlerinin akıbetini sorgulayan vatandaşlar, yetkili kurumlardan gelecek takvim açıklamasını bekliyor. SPK'nin son yayımladığı ilke kararıyla birlikte ödeme sürecinin çerçevesi çizilirken, internet ortamında "Fon tasfiyesi kaç ay sürer?", "Tasfiye bakiyesi nasıl dağıtılacak?" ve "17 Eylül TEFAS emirleri ödenecek mi?" aramaları son saatlerde zirveye tırmandı. Peki, merakla beklenen fon bedelleri yatırımcıların hesabına tam olarak ne zaman geçecek?

TASFİYE EDİLEN FONLARA ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK? HESAPLARA KESİN BİR TARİH VERİLDİ Mİ?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Eylül 2026 tarihli resmî açıklamasına göre, tasfiye sürecine giren fonlar için yatırımcılara henüz gün bazında net bir takvim tarihi verilmedi. Kurul, 17 Eylül tarihinde TEFAS sistemine iletilen ancak fonların aynı gün işlemlere tamamen kapatılması sebebiyle iptal edilen alım-satım talimatlarının tasfiye sürecine dahil edildiğini bildirdi.

Ödemelerin hesaplara aktarılması, fonların mal varlıklarının paraya çevrilmesi ve net tasfiye bakiyesinin resmen oluşmasıyla birlikte başlayacak. Mevcut aşamada belirlenmiş kesin bir ödeme günü bulunmazken, hak sahiplerine yapılacak aktarımlar fondaki katılma payı sahipliği oranına göre paylaştırılacak.

SPK TASFİYE SÜRESİNİ UZATTI MI? FON PARALARI 6 AY SONRA MI ÖDENECEK?

Yatırımcıların en çok merak ettiği bir diğer konu ise tasfiye sürecinin ne kadar süreceği oldu. SPK, 21 Eylül 2026 tarihinde yaptığı yeni düzenleme ile tasfiye usul ve esaslarında yer alan 3 aylık yasal süreyi 6 aya çıkardı.

Söz konusu süre uzatımı kamuoyunda "paralar 6 ay sonra mı ödenecek?" endişesine yol açsa da Kurul bu konuya açıklık getirdi. Yapılan bilgilendirmede, 6 aylık sınırın sürecin mutlaka bu kadar süreceği anlamına gelmediği, piyasa şartlarına ve varlıkların nakde dönüştürülme hızına bağlı olarak tasfiyenin çok daha erken bir tarihte tamamlanabileceği vurgulandı.

16 VE 17 EYLÜL TALİMATLARINDA SON DURUM NE? KİMLER TASFİYE BAKİYESİNDEN PARA ALACAK?

Talimatların geçerliliği konusunda yaşanan kafa karışıklığı da SPK'nin duyurusuyla netleşti. 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS platformuna iletilen alım ve satım emirleri, normal işlem valörleri çerçevesinde sistemin olağan akışında sonuçlandırıldı.

Ancak 16 Eylül saat 13.30'dan sonra ile 17 Eylül saat 13.30'dan önce sisteme girilen emirler, fonların 17 Eylül'de tamamen işlemlere kapatılması nedeniyle platform tarafından iptal edildi. Kurul, işte bu iptal edilen talimat sahiplerinin mağdur edilmeyeceğini ve tasfiye sonucunda elde kalacak bakiyeden payları oranında haklarını alacaklarını kaydetti. Bununla birlikte, 16 Eylül ve öncesinde verilip de ilgili fonun temerrüde düşmesi ya da fiyat açıklamamasını gerekçesiyle yerine getirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamına alındı.

FON PARALARI NASIL HESAPLANACAK VE YATIRIMCILARA NASIL DAĞITILACAK?

Tasfiye edilen fonlarda ödemeler, fon yönetiminin elindeki varlıkları satıp borçları kapattıktan sonra geriye kalan net tasfiye bakiyesi üzerinden gerçekleşecek. Hak sahibi her bir yatırımcı, fonda ne kadar paya sahipse o oran üzerinden ödeme alacak.

Süreç boyunca fon portföyünün satışı, yasal yükümlülüklerin karşılanması ve dağıtım planının hazırlanması SPK'nin belirlediği kurallar çerçevesinde ilerleyecek. Dağıtımın başlayacağı kesin gün ve aktarım detayları, tasfiye heyetinin çalışmaları tamamlandığında yeni bir duyuruyla kamuoyuna ilan edilecek.