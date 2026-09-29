Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda teşkilata yönelik mesajlar verirken, parti içinde yanlış yapan ve “nefsine yenik düşen” isimlerle yolların ayrılacağını söyledi. Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin de Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu ve Devlet Denetleme Kurulu’nun görevlendirildiğini açıkladı.

“Gerekeni yaparız”

AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, partisinin geçmişten bugüne taşıdığı siyasi anlayışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, parti içinde farklı niyet ve kişisel ajandalarla hareket eden isimlerin bulunabileceğini belirterek, bu kişilere karşı gerekli adımların atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, çok büyük bir gaflet içindedir. Bizim hareketimizin vasfı şudur; biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz yoksulların hakkını savunmak onların başlarını dik tutmak için kurduk. Fakir fukaranın hakkını korumak için varız. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti'nin vizyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. Biz buna müsade etmeyeceğiz. İnsanlığa hizmet davamızda aramıza kimse giremeyecek.

Biz seccadelerini gözyaşıyla ıslatanların, yağmurda, karde yola düşenlerin, ailesinden fedakarlık yapanların, sandıkları bayram yerine çevirenlerin partisiyiz.

Böyle büyük bir hareketin içinde, farklı kimliklerde, farklı niyetlerle hareket edenler, farklı ajandası olanlar çıkabilir. Kimilerinin başı dönüyor, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri kendi şahsi davasını milletin önüne koydu. Kimileri nefsinin esiri oldu, kimileri şeytana uydu. Kimileri bu kutlu hareketi kirletmek için aramıza sızdırıldı. Hesabını sorduk, yolumuza devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır.

Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Bizim farkımız budur. AK Parti adı gibi ak bir partidir. Kimse buna halal getiremez. Adının 'Yeni' olması, eskimekten başka bir şey kazandırmaz bunlara. Bu konuda kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş kimseye haksızlık etmeyiz ama devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin dinlensin. Kenara gelmiyorsa millete hizmet davasının hakkını versin. bizler aziz milletimizin hizmetkarıyız.

Milletimiz müsterih olsun, ik andan itibaren mesele yakın takibimizdedir. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulu'muzu görevlendirdim. Türkiye, bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden güçlenerek çıkacak. Büyük AKP ailesine dil uzatmaya cürret eden hadsizlik edenler var. Değerlerimize dil uzatan edepsizler var. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Biz başkalarına benzemeyiz. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Her türlü kirli, pespaye ilişkisi olanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Bizim burada edebimizden dillendirmediğimiz şeyleri yapanlara sahip çıktılar. Bir de bize dil uzatıyorlar. Onlara diyorum ki 'Hadi oradan!'

Kayhan'a da rahmet okuyalım, sanki bizim için, bugün için söylemiş."

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