Kısa sürede elde edilen milyarlarca liralık haksız kazancın asgari ücretli ve emekli maaşlarıyla kıyaslandığı bu akılalmaz tablo, "Fon vurgununda ne kadar kazanıldı?" ve "Özgür Erdursun emekli ve asgari ücret hesabı nedir?" sorgularıyla internette rekor kırıyor. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Milyonlarca emekli ve asgari ücretli, eriyen alım gücü karşısında hayatta kalma mücadelesi verirken, kamuoyunu sarsan milyarlarca liralık fon iddiaları büyük yankı uyandırdı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir yayında ortaya dökülen bu devasa kazançları, dar gelirlinin bir ömür boyu çalışsa da kazanamayacağı maaşlarla karşılaştırdı. Emekli ve memur zammı tartışmalarının alevlendiği bu günlerde, sadece 4 ay gibi kısa bir sürede elde edilen dev servetin tablosu herkesi şoke etti. Geçim derdiyle boğuşan vatandaşlar, "Özgür Erdursun ne dedi?", "Vurgun parası asgari ücretin kaç katı?" diyerek bu sarsıcı analizleri araştırmaya başladı.

SGK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN NE DEDİ? EKONOMİK KRİZ BUHRANA MI DÖNÜŞTÜ?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir YouTube canlı yayınında Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu oldukça sert sözlerle eleştirdi. Mevcut durumu sıradan bir ekonomik dalgalanma olarak görmediğini vurgulayan Erdursun, "Ekonomik kriz boyutunu çoktan aştık, şu anda büyük bir buhran yaşanıyor ve bu buhranın sonu da tufan." sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Ülkede aslında paranın olduğunu ancak gelir dağılımında devasa bir uçurum yaşandığını belirten uzman isim, paranın yüzde 99'unun yalnızca yüzde 1'lik kesimin cebine girdiğine işaret etti. Erdursun, sistemin tamamen bozulduğunu vurgulayarak Türkiye'nin 1980'li yılların Kolombiya'sına döndüğünü ve tabiri caizse "tuzun koktuğunu" dile getirdi.

4 AYLIK FON KAZANCI ASGARİ ÜCRETLİNİN KAÇ YILLIK MAAŞI EDİYOR?

Gündemi sarsan fon iddialarını inceleyen Erdursun, 163 milyon liranın sadece 4 ay içinde 2 milyar 170 milyon liraya çıkarıldığı iddialarını asgari ücret üzerinden hesapladı. Ortaya çıkan sonuç ise akıllara durgunluk verdi. Erdursun'un hesabına göre, bu 4 ayda cebe giren astronomik tutar, bir asgari ücretlinin tam 5 bin 957 yıllık maaşına denk geliyor. Başka bir deyişle, bir asgari ücretli hiç para harcamadan yaklaşık 6 bin yıl çalışırsa ancak bu parayı biriktirebiliyor. Ya da 1000 asgari ücretlinin 6 yıl boyunca alın teri dökerek kazanacağı parayı, birileri sadece 4 ayda kasasına koyuyor.

Bu noktada denetim eksikliğine de isyan eden Erdursun, sıradan bir vatandaşın hesabına dört kez 10 bin lira girdiğinde vergi dairesinin anında hesap sorduğunu hatırlattı. Milyarlarca lira havada uçuşurken MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve SPK gibi kurumların bu durumu nasıl fark edemediğini sorgulayan Erdursun, normal şartlarda bu kişilerin sabahın beşinde evlerinden alınması gerektiğini savundu.

EMEKLİ VE MEMUR BU HESAP KARŞISINDA KAHROLDU: VURGUN PARASI NEYE DENK GELİYOR?

Fon iddialarındaki net kazancın memur ve emekli maaşları karşısındaki değeri de oldukça vahim bir tablo ortaya çıkardı. Erdursun'un yaptığı analize göre, söz konusu kazanç en düşük emekli aylığının tam 85 bin 214 katı yapıyor. Bu da bir emeklinin 7 bin 101 yıllık maaşına isabet ediyor. Dahası, bu para 250 bin 869 emeklinin bir yıllık bayram ikramiyesini tek başına karşılıyor.

Memurlar açısından bakıldığında da durum değişmiyor. 4 ayda buharlaşan bu para; bir öğretmenin 2 bin 9 yıllık, bir hemşirenin 1971 yıllık, bir uzman doktorun 980 yıllık ve bir polis memurunun 1806 yıllık maaşına eşit. Aynı para, 4 kişilik 16 bin 255 ailenin bir aylık yoksulluk sınırını da karşılıyor. Hatta günde 10 milyon lira harcansa bile bu paranın bitmesi 300 yıl sürüyor.

SİYASETÇİLER NEDEN SESSİZ KALIYOR? SİSTEM NE ZAMAN DÜZELİR?

Geçim sıkıntısı yüzünden hayatına son veren emekli bir polis memurunu hatırlatan Erdursun, insanların kirasını ve kredi kartını ödeyemediği bir dönemde siyasetçilerin bu gerçeği anlayamadığını savundu. Karar alıcıların çok büyük paraların içinde yaşadığını, musluklardan oluk oluk para aktığı için asgari ücretlinin ve emeklinin derdini hissetmediklerini dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş'ın açıklamalarına da değinen Erdursun, sivil toplum kuruluşlarının ve ekonomistlerin yıllardır anlatamadığı acı gerçeği siyasilerin kendi ağızlarıyla itiraf ettiğini belirtti. Ülkede paranın var olduğunu kör göze parmak sokarak ifşa ettiklerini söyleyen Erdursun, sistemin bu kadar ağır yara aldığı bir ülkenin 15-20 yıldan önce toparlanıp kendine gelemeyeceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.