Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Holding pay piyasasındaki işlemler gerekçesiyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu, 37 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirdi ve 24 kişinin sahip olduğu tüm lisansları iptal etti.
SPK’nın 28 Eylül 2026 tarihli 2026/66 sayılı haftalık bülteninde Tera Finansal Yatırımlar Holding’in TRHOL pay piyasasına yönelik incelemenin sonuçları yayımlandı.
37 kişi hakkında suç duyurusu
Kurul bülteninde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen "Piyasa Dolandırıcılığı" fiiline aykırılık teşkil eden eylemler nedeniyle 37 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği bildirildi.
Haklarında suç duyurusu kararı alınan isimler ise şunlar:
Emre Tezmen
Emir Münir Sarpyener
Abdülkadir Özkan
Kerem Alkin
Kadir Boy
Erdin Özel
Ethem Umut Beytorun
Emre Alkin
Haldün Saffet İnal
Ecem Tuğçe Akçay
Bülent Uygun
İbrahim Bekçi
Okan Uzunoğlu
Furkan Açar
Mehmet Selim Tunçbilek
Adem Karatepe
Rüstem Karakaya
Ali Cesur
Anıl Tokat
Mustafa Zeki Kayahan
Sibel Gökalp
Şemsihan Karaca
Ömer Eryılmaz
Mehmet Nuri Gökalp
Neda Soydan
Ayşe Seher Aydın
Enes Yazıcı
Feryal Köker
Müjdat Ede
Nilgül Sarıçalı
Oğuzhan Özerkaya
Onur Göğebakan
Orçun Berkay Kaya
Ahmet Özcan
Halil İbrahim Ege
Muhammed Yarız
Sezai Bekgöz
2 yıl süreyle işlem yasağı
SPK'nın kararında suç duyurusunda bulunulan 37 kişinin yanı sıra Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ’ye de 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı.
Şirketlere yönelik yasak, kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirecekleri işlemler bakımından TRHOL pay piyasasıyla sınırlı tutuldu. Böylece tedbir kapsamında toplam 39 kişi ve kurum yer aldı.
24 kişinin lisansları iptal edildi
Kurulun aldığı bir diğer karar ise sermaye piyasası lisanslarına ilişkin oldu. Suç duyurusunda bulunulan kişiler arasından 24 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının, 2 yıllık işlem yasağı süresince iptal edilmesine hükmedildi.