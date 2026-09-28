Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Holding pay piyasasındaki işlemler gerekçesiyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu, 37 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirdi ve 24 kişinin sahip olduğu tüm lisansları iptal etti.

SPK’nın 28 Eylül 2026 tarihli 2026/66 sayılı haftalık bülteninde Tera Finansal Yatırımlar Holding’in TRHOL pay piyasasına yönelik incelemenin sonuçları yayımlandı.

37 kişi hakkında suç duyurusu

Kurul bülteninde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen "Piyasa Dolandırıcılığı" fiiline aykırılık teşkil eden eylemler nedeniyle 37 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

Haklarında suç duyurusu kararı alınan isimler ise şunlar:

Emre Tezmen

Emir Münir Sarpyener

Abdülkadir Özkan

Kerem Alkin

Kadir Boy

Erdin Özel

Ethem Umut Beytorun

Emre Alkin

Haldün Saffet İnal

Ecem Tuğçe Akçay

Bülent Uygun

İbrahim Bekçi

Okan Uzunoğlu

Furkan Açar

Mehmet Selim Tunçbilek

Adem Karatepe

Rüstem Karakaya

Ali Cesur

Anıl Tokat

Mustafa Zeki Kayahan

Sibel Gökalp

Şemsihan Karaca

Ömer Eryılmaz

Mehmet Nuri Gökalp

Neda Soydan

Ayşe Seher Aydın

Enes Yazıcı

Feryal Köker

Müjdat Ede

Nilgül Sarıçalı

Oğuzhan Özerkaya

Onur Göğebakan

Orçun Berkay Kaya

Ahmet Özcan

Halil İbrahim Ege

Muhammed Yarız

Sezai Bekgöz

2 yıl süreyle işlem yasağı

SPK'nın kararında suç duyurusunda bulunulan 37 kişinin yanı sıra Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ’ye de 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Şirketlere yönelik yasak, kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirecekleri işlemler bakımından TRHOL pay piyasasıyla sınırlı tutuldu. Böylece tedbir kapsamında toplam 39 kişi ve kurum yer aldı.

24 kişinin lisansları iptal edildi

Kurulun aldığı bir diğer karar ise sermaye piyasası lisanslarına ilişkin oldu. Suç duyurusunda bulunulan kişiler arasından 24 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının, 2 yıllık işlem yasağı süresince iptal edilmesine hükmedildi.