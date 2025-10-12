Borsa İstanbul’da işlem gören KNFRT.E ve HDFGS.E payları, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında yeni kısıtlamalara tabi oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yapılan açıklamaya göre, KNFRT.E hisseleri için 13 Ekim 2025 seans başlangıcından 12 Kasım 2025 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak.

Aynı karar kapsamında HDFGS.E paylarında da aynı tarih aralığında brüt takas tedbiri devreye alınacak.

Söz konusu payda halihazırda yürürlükte olan açığa satış ve kredili işlem yasağı da brüt takas uygulaması boyunca geçerliliğini koruyacak.