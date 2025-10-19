Son Mühür- ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin ilk kurbanı Avrupalı otomotiv üreticileri olacak gibi duruyor.

ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yönelik yüzde 100 vergi tehdidinin ardından bu kararını yumuşatan açıklamaları piyasalarda kısmi bir rahatlama sağlamıştı.

Ancak Hollanda'dan gelen bir haber endişelerin yeniden yükselmesine neden oldu.

Gazeteci Ömer Aydın, ''Hollanda, yılda 110 milyar çip ve yarı iletken üreten Çinli Nexperia'ya el koyarak ihracatı durdurdu.

Gerekçe, ulusal çıkarları korumak.'' bilgisini paylaştı.

Yüzbinlerce işletme kapanabilir...



''Talimatın ABD'den geldiği kesin.

Çin, bu el koymanın piyasa kurallarına ve hukuka aykırı olduğunu söylüyor.'' diyen Ömer Aydın,

''Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği büyük kriz kapıda diyor.

Çip krizi nedeniyle sadece otomobil fabrikaları değil, yan sanayi ve beyaz eşya üretimi de sallantıda.

Avrupa'da yüz binlerce işletme kapanabilir.'' uyarısında bulundu.



Avrupa'da çarşı fena karıştı...



Otomobil endüstrisinin deneyimli ismi Hakan Doğu ise,

''Avrupa'nın OSD'si (Otomotiv Sanayii Derneği) olan ACEA (Avrupa Otomotiv Sanayicileri Derneği), Hollanda hükümetinin Çin'e ait Nexperia'ya el koymasıyla Avrupa'da üretimin duracağını belirtiyor.

Avrupalı pek çok büyük tedarikçiye parça veren Nexperia'nın Çin'e bağımlılığını tam analiz etmeden yapılan bu şirkete el koyma operasyonu sonrası çarşı fena halde karıştı. Konu ABD, Çin arasında olan ticari savaşın yansıması ve kabak Avrupalı üreticinin başına patladı.'' değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'ye de olumsuz yansıyabilir...



''Bu arada Türkiye'de ki araç üreten fabrikalar da haliyle bu kapsamda aynı krize girip üretim aksaması yaşaması büyük olasılıktır.'' diyen ve daha önce konuyla ilgili yaptığı uyarılara göndermede bulunan Doğu,

''İki gün önce yazınca konuyu tam anlamamış olan X alemi, sipariş ettiği aracı gelmezse ve araçlar gene karaborsaya düşerse veya aracının tamiratı parça yokluğu ile beklerse anlayacaktır.'' mesajı verdi.