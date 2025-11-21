Son Mühür- Dünya borsalarının Fed'in Aralık'ta faiz indirimi ihtimalinin azalması ve yapay zeka şirketlerinin aşırı değerlendiğine yönelik endişelerin artmasıyla düşüşle yaşadığı süreçte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi uzun bir aranın ardından yeniden 11.000 puanın üzerini test etmişti.

Haftanın son işlem gününe ise endeks bir kez daha yatırımcısını üzen bir performansa imza atarak 10.889 puan seviyesine kadar geri çekildi.

Endeksin sergilediği performansı değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murt Bilen,

''Borsa İstanbul genel olarak yükselen bir hareket yaptığını söyleyebilirim. Önceki hafta düşme eğiliminde olan borsa İstanbul 100 endeksi bu hafta bir miktar toparlanarak 10.895 direncinin üzerine attı .

Bu anlamda ABD ve Avrupa piyasalarından ayrıştığını söyleyebiliriz.'' hatırlatmasında bulundu.



Murat Bilen'in değerlendirmesinden öne çıkan detaylar şöyle...



Henüz piyasalara yansımadı...



Teknik görünümü düzeltmekle birlikte para girişi ve iç siyasi ve ekonomik beklentilerin olumlu ayrışması bizi yukarı taşıyabilecektir , Ancak henüz arzulanan para girişinin piyasalara yansımadığını görüyorum .

Ekonomi yönetiminin yapılan görüşmeler neticesinde önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarına yeni dış kaynak geleceğini açıklaması, bizimde piyasa döngüsü içerisinde 2026 yılının borsamız açısından daha pozitif olacağına dair ümitlerimizi artırıyor.

Endeks 10.895 üstü kalmayı başarabilirse teknik olarak 11.100 ve 11.152 dirençlerini test edecektir buranın aşılmasıyla yükselen trend stratejisine dönüş yapılabilir.



Altın ve Bitcoin'de tablo nasıl?



Altın kredi derecelendirme kuruluşlarının 2026 yıl sonu hedeflerini çok yukarı taşımalarına rağmen dar alanda paslaşma hareketlerine devam ediyor .

Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitmeyebileceği beklentisi dolar alternatifi yatırım araçlarında altın ve Bitcoin'deki iştah azalmasının temel nedenidir.



Dolar yukarı, Euro yatay...



Dolar bu hafta istikrarlı yukarı hareketini sürdürürken Euro yatay kaldığını söyleyebilirim

Gösterge tahvili bir miktar geri çekilmesine rağmen bankaların hoş geldin faizi adı altında bir miktar mevduat toplama çabalarını görüyorum . faizi de şimdilik 42-46 bandında tutma gayreti var

