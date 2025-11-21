Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 10.979,73 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.39'luk düşüşle 10.936 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda bulunduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasaların tadı yok...



Küresel piyasalar, Fed'in Aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve yapay zeka şirketlerinin varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişelerinin güçlenmesiyle negatif bir havaya büründü.

New York Borsası'nda Dow Jones endeksi, yüzde 0,84, S&P 500 endeksi yüzde 1,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 değer kaybetti.

Satış baskısı Asya borsalarını da etkiledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Ons altın 4.036 dolardan, gram altın5.502 TL'den,

Brent petrol 62.74 dolardan,

Ekim ayındaki 126.000 dolarlık tarihi zirvesinden hızla düşen Bitcoin 85.533 dolardan işlem görüyor.