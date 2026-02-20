Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde 13.800 puan üzerinde kalmayı başarırken, ons altın, gümüş ve petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlendi.

Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya borsalarının yükselişte olduğu günde BIST 100 endeksinin gözü ABD ve İran arasındaki gerilime çevrildi.

Özellikle havacılık hisselerinde sert geri çekilmeler görülürken, savunma sanayi hisseleri jeopolitik risk temasıyla pozitif ayrışıyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş Tüpraş’ı desteklerken, altının güvenli liman rolüyle öne çıkmasıyla madencilik hisseleri dirençli kaldı.



Risk algısı çok arttı...



Piyasaların haftanın son işlem günündeki performansını değerlendiren Midas Yatırım,

''Trump’ın İran’a nükleer anlaşma için 10 günlük süre vermesi ve Orta Doğu’ya 2003 Irak işgali öncesinden bu yana en kapsamlı askeri yığınağın yapılması, risk algısını belirgin şekilde artırdı.

Bu 10 günlük süre, piyasaya takvimli bir belirsizlik sunarken riskin “soyut” olmaktan çıkıp, opsiyonel bir fiyatlamaya dönüşmesine neden oluyor: Ya diplomasiyle tansiyon düşecek ya da sınırlı bir askeri adım risk primini kalıcı hale getirecek.



Enerji krizi yaşanabilir...



İran’ın olası misillemeleri, özellikle Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidi ve balistik füze kapasitesi nedeniyle piyasaların en hassas başlığı.

Böyle bir sıcak çatışma, krizi küresel bir enerji şokuna dönüştürebilir ve ABD’yi 1991’den bu yana bölgedeki en büyük çatışmalarından biriyle karşı karşıya bırakabilir'' uyarısında bulundu.

