Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ABD ve İran geriliminde tansiyonun yükselmesiyle günü yüzde 3,20 değer kaybederek 13.804,21 puandan tamamladı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.16'lık düşüşle 13.782 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Asya, Güney Kore hariç düşüşte...



Asya borsalarında Güney Kore hariç düşüş var.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti. teknoloji hisselerinin yükselişi sayesinde Güney Kore'de Kospi endeksi 5.799,69 puanla rekor seviyeyi gördü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altının onsu yüzde 0,1 azalışla 5.022 dolardan gram altın 7.080 TL'den işlem görüyor.

Gümüş 78.88 dolardan,

Brent petrol 72.19 dolardan,

Bitcoin 67.713 dolardan alıcı buluyor.

