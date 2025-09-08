Türkiye, bütçe gelirlerini artırmaya yönelik adımlar kapsamında köprü ve otoyol özelleştirmelerini yeniden gündemine aldı.

Bloomberg’in aktardığına göre, hükümet İstanbul’un iki önemli köprüsünün – 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü – yanı sıra bazı otoyolların işletme haklarının satışına yönelik milyarlarca dolarlık bir planı canlandırdı.

Söz konusu özelleştirme girişimi, büyüklüğü itibarıyla ülke tarihinin en kapsamlı anlaşmalarından biri olma potansiyeline sahip.

Sürecin, yatırım bankalarına gönderilen teklif talepleri (RFP) aşamasında olduğu ve henüz resmi bir ihale veya anlaşma bulunmadığı belirtiliyor.

Yetersiz bulunarak iptal edilmişti

Geçmişte de benzer girişimler yaşanmış, 2012 yılında yapılan ihalede 5,72 milyar dolarlık teklif dönemin hükümeti tarafından yetersiz bulunarak iptal edilmişti.

Bugün yeniden masaya gelen plan, “milyarlarca dolarlık” büyüklüğüyle uluslararası yatırımcıların ilgisini çekebilecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İstanbul’un günlük yüz binlerce aracın geçtiği köprü ve otoyolları, hem trafik yoğunluğu hem de stratejik önemleri nedeniyle özelleştirme sürecinde büyük değer taşıyor.

Ancak, satışın kesinleşmesi için ihalenin resmi olarak duyurulması ve yatırımcı tekliflerinin netleşmesi gerekiyor.