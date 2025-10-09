Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 10.756,27 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.93'lük yükselişle 10.856 puandan başladı.

BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puan ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar pozitif...



Küresel piyasalar, Fed'in faiz indirim sürecine yönelik iyimserlikler ve son dönemde teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Fed'in Ekim ayında 25 baz puan ve Aralık ayında da 25 baz puan olmak üzere yıl sonuna kadar 50 bazlık bir indirime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

New York borsasında yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle Nasdaq ve S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Nasdaq endeksi yüzde 1,12 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,58 yükselirken, Dow Jones endeksi yatay seyretti.

Güney Kore'nin Kospi endeksinin tatil nedeniyle kapalı olduğu süreçte Çin'de Şanghay bileşik endeksi 6 iş günlük tatilin ardından, bugün yükselişle açıldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle işlem görüyor.



Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?



Ons altın 4.038 dolardan gram altın 5.416 liradan işlem görüyor.

Brent petrol 66.25 dolardan satışa sunuluyor.

Bitcoin ise 121.982 dolardan satışa sunuluyor.

