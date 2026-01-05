Son Mühür- Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir değişiklik gündeme geldi.

Bloomberg’in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme kapsamında devlet katkısı oranının düşürülmesi planlanıyor.

Mevcut sistemde yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkısının yaklaşık yüzde 20 seviyesine çekilmesi için çalışma tamamlandı.

Düzenleme Cumhurbaşkanı onayına sunuldu

Hazırlanan düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

19 Aralık 2025 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na BES’te devlet katkısını yüzde 50’ye kadar artırma ya da sıfıra kadar düşürme yetkisi verilmişti. Bu yetki kapsamında katkı oranının yüzde 20’ye düşürülmesi planlanıyor.

Mevcut birikimler ve haklar korunacak

Yetkililer, düzenlemenin geriye dönük olmayacağını vurguladı. Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılan katkı payları ve kazanılmış devlet katkıları aynen korunacak.

Yeni düzenleme yalnızca bundan sonra yapılacak yatırımlar için geçerli olacak. Yeni sistemle birlikte BES’e yatırılan her 100 TL için sağlanan devlet katkısı 30 TL’den 20 TL’ye düşürülecek.

BES’in fon büyüklüğü 2 trilyon lirayı aştı

Türkiye’de BES’in ulaştığı büyüklük dikkat çekiyor. Sistemdeki katılımcı sayısı 18 milyona yaklaşırken, toplam fon büyüklüğü 2 trilyon TL’yi aştı.

Özel emeklilik fonlarının toplam değerinin yaklaşık 46 milyar dolara ulaşması, devlet katkısının bütçe üzerindeki yükünü de artırdı.

Ekonomi yönetimi, devlet katkısı ödemelerinin 2025 yılında 75 milyar TL seviyesine ulaştığını, 2026 bütçesinde ise bu rakamın 132 milyar TL olarak öngörüldüğünü belirtiyor.

İndirimin gerekçesi: Bütçe disiplini ve mali denge

Devlet katkısında indirime gidilmesinin temel gerekçesi olarak kamu maliyesinde disiplinin güçlendirilmesi ve bütçe üzerindeki yükün azaltılması gösteriliyor. Enflasyondaki düşüş beklentisi ve mali dengeyi koruma ihtiyacı, bu adımın atılmasında etkili oldu.

Gençler için yeni teşvik modelleri gündemde

Hükümetin, devlet katkısındaki indirimin etkilerini dengelemek amacıyla gençlere yönelik yeni teşvik modelleri üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Özellikle 25 yaş altındaki katılımcıların BES’e daha erken yaşta dahil olmasını sağlayacak alternatif desteklerin masada olduğu ifade ediliyor.