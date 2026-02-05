Son Mühür- Ocak ayı enflasyon rakamının yüksek gelmesine rağmen yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazanarak 13.891,21 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.17 düşüşle 13.867 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.



Küresel piyasalar tedirgin...



Küresel piyasalarda, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesiyle karışık bir seyir izlenirken, gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Geçtiğimiz Cuma günü sert düşüşün ardından bu hafta yeniden toparlamaya başlayan ons altın ve gümüş bir kez daha düşüşlere sahne oldu.

Ons altın şu sıralarda yüzde 1,4 azalışla 4 bin 920 dolardan alıcı bulurken, gümüşün ons fiyatı da yüzde 13 düşüşle 78.83 dolarda işlem görüyor.

Gümüş tarafındaki sert satışlar dikkati çekerken, altın tarafında kayıpların daha sınırlı olduğu gözleniyor.

Brent petrol 67.98 dolardan,

Bitcoin ise 70.871 dolardan alıcı buluyor.

