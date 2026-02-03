AKHAN koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan un üreticisi, bireysel ve kurumsal yatırımcılardan beklenenin üzerinde talep aldı. Şirketin payları bu hafta içinde Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Akhan Un halka arz kaç lot verdi

Halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara kişi başı ortalama 34 lot yani yaklaşık 731 TL tutarında pay dağıtımı gerçekleşti. Toplam 54.700.000 TL nominal değerindeki payların satışı başarıyla tamamlandı. Birim pay fiyatı 21,50 TL olarak belirlenen halka arzın toplam büyüklüğü 1.176.050.000 TL seviyesine ulaştı.

Halka arza katılım ne kadar oldu

Akhan Un'un halka arzına toplamda 959.086 bireysel yatırımcı katılım sağladı. Yurt içi bireysel yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,80 katı talep gelirken, kurumsal yatırımcılardan ise 8,90 kat oranında talep toplandı. Yoğun ilgi, şirketin borsadaki ilk işlem gününe yönelik beklentileri de artırdı.

AKHAN borsada ne zaman işlem görecek

Akhan Un'un Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak şirketin paylarının 5 Şubat Perşembe veya en geç 6 Şubat Cuma günü Ana Pazar'da AKHAN koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor. Şirket, katılım endeksine uygun faaliyetleri nedeniyle katılım endeksi içinde yer alacak.

Halka arz geliri ne için kullanılacak

Şirketin halka arzdan elde ettiği gelirin kullanım planı şöyle belirlendi: Gelirin yüzde 45'i işletme sermayesinin güçlendirilmesine, yüzde 40'ı finansal borçların kapatılmasına, kalan yüzde 15'i ise Mardin'de inşa edilen makarna fabrikasının finansal kiralama ödemelerine ayrılacak.

Fiyat istikrarı ve satmama taahhüdü

Halka arz kapsamında fiyat istikrarını korumak amacıyla halka arz gelirinin belirli bir kısmı 30 gün boyunca bu amaçla kullanılacak. Ayrıca şirket ve ortaklar, payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle bedelli sermaye artırımı yapmayacaklarını ve dolaşımdaki pay miktarını artırmayacaklarını taahhüt etti.

Akhan Un Fabrikası hakkında

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan tarafından 1996 yılında kurulan Akhan Un, Azim Grup Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor. Adana merkezli şirket, 37.246 metrekarelik üretim alanında günlük 1.504 ton buğday kırım kapasitesiyle hizmet veriyor. Mardin'de iki, Adana'da bir olmak üzere toplam üç üretim tesisine sahip olan firma, İSO İkinci 500 listesinde 186. sırada yer alıyor.

Şirket, kaliteli ve yenilikçi üretim yöntemleriyle kısa sürede sektörün önde gelen isimleri arasına girdi. Avrupa standartlarında üretim yapan Akhan Un, hem yurt içi hem de ihracat pazarında güçlü bir konuma sahip. Mersin ve Konya'da kurulu toplam 15,4 MW gücündeki güneş enerji santralleriyle sürdürülebilir üretim modelini de benimseyen şirket, Mardin'de yıllık 78.500 ton kapasiteli makarna fabrikası yatırımıyla ürün gamını genişletmeyi hedefliyor.