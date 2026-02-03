Dünyada ve Türkiye'de petrol, altın ve dolarda yaşanan sert değişimler akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren benzin ve motorin zamlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili yapılacak değişimle ilgili son durum...

MOTORİNDE PLAN DEĞİŞTİ, BENZİN BEKLEMEDE

Küresel enerji piyasalarında gözler uzun süredir Orta Doğu'daki gelişmelere çevrilmişti. ABD ve İran arasındaki gerilimin zirve yapmasıyla birlikte brent petrol varil fiyatı 70 dolar barajını aşmış, bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına rekor zam olarak yansımak üzereydi. Ancak taraflar arasındaki tansiyonun düşmesi ve diplomatik kanalların açılmasıyla birlikte petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı. Uluslararası piyasalardaki bu rahatlama, iç piyasada sürücülerin kabusu haline gelen zam planlarını da bozdu. Hafta başında sektör temsilcileri tarafından motorinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruşluk büyük bir zam yapılacağı duyurulmuştu. Ancak petrolün ateşinin düşmesiyle birlikte bu zam oranı rafa kalktı. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; devasa artışın yerine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine sadece 20 kuruşluk cüzi bir zam yansıtılacak. Öte yandan benzin grubu için de beklenen kötü haber gelmedi. Hafta ortasında benzin fiyatlarına yapılması öngörülen artışın, piyasadaki düşüş trendi nedeniyle şimdilik askıya alındığı öğrenildi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL FİYATLAR

Yapılacak olan 20 kuruşluk sınırlı artış öncesinde, üç büyükşehirdeki güncel akaryakıt pompa fiyatları da netleşti. Bölgesel nakliye farklarına göre değişiklik gösteren fiyatlarda; İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin ortalama 46.10 TL, motorin ise 46.80 TL seviyesinden satılıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda rakamlar biraz daha yüksek seyrederek benzin 46.20 TL, motorin 46.90 TL bandında işlem görüyor. Başkent Ankara'da ise benzin 46.95 TL, motorin 47.75 TL seviyelerinden depolara dolarken; İzmir'de benzin 47.20 TL, motorin ise 48.05 TL seviyelerinde bulunuyor. Gece yarısı motorine gelecek 20 kuruşluk artışla birlikte, özellikle Ankara ve İzmir'de motorin fiyatlarının 48 lira bandını biraz daha zorlaması bekleniyor. Uzmanlar, petrol piyasalarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde fiyatlarda yeni değişimlerin yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.