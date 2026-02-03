Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen yıllık bazdaki düşüşün devam ettiğini belirten Şimşek, Ocak ayındaki yükselişin ana eğilimi bozmayacak geçici faktörlerden kaynaklandığını vurguladı.

Gıda fiyatları ve mevsimsel koşullar belirleyici oldu

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ocak ayı fiyat hareketlerinde özellikle hava koşullarının ve dönemsel unsurların etkili olduğunu belirtti. Şimşek, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu" ifadelerini kullanarak, aylık bazdaki yükselişin nedenine dikkat çekti.

Yıllık eflasyonda %30,7 seviyesine gerileme

Aylık verilerin piyasa beklentilerini aşmasına karşın, yıllık enflasyondaki aşağı yönlü ivmenin sürdüğü kaydedildi. Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 30,7’ye gerilediğini ifade ederken, hizmet ve temel mal gruplarındaki olumlu seyri şu sözlerle özetledi:

Hizmet Enflasyonu: Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız sürüyor.

Temel Mallar: Temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini koruyor.

Kira Artışları: Yıllık kira enflasyonu, bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puanlık belirgin bir azalış gösterdi.

"Dezenflasyon politikalarından taviz yok"

Ocak ayına özgü bu faktörlerin enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı öngörüsünü paylaşan Bakan Şimşek, ekonomi yönetiminin yol haritasına sadık kalacağının altını çizdi. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Şimşek, bu sayede fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalacağını ve enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin devam edeceğini beklediklerini kaydetti.