Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Ocak ayı enflasyon rakamlarının yüksek gelmesinin ardından güne sert düşüşle başlamıştı.

Endeks günü kayıplarını hızla yerine koyarak yüzde 1,87 değer kazanıp, 13.875,32 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.64'lük yükselişle 13.96 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Geçtiğimiz Cuma günü çok hızlı düşüş yaşayarak yatırımcılarını üzen altın ve gümüş hızlı bir şekilde toparlanma sinyalleri vermeye devam ediyor.

Ons altın 5.076 dolardan, gram altın 7.101 TL'den,

gümüş 87.76 dolardan,

Brent petrol 67.82 dolardan,

Bitcoin 76.339 dolardan alıcı buluyor.