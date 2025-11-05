Son Mühür- Küresel piyasalarda esen negatif havanın ardından gelen satışlarla Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 düşüşle 10.914,10 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe 0.13'lük yükselişle 10.927 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar tedirgin...



ABD ekonomisinin yüzde 30 büyüklüğünde değere ulaşan yapay zeka ve teknoloji firmalarının aşırı değerlendiğine dair endişeler artıyor.

Küresel piyasalarda, yakın dönemde bu şirket hisselerinde bir düzeltme yaşayabileceğine yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Aralık ayında faiz indirimine uzağız mesajına rağmen Aralık'ta bir faiz indirimi, önümüzdeki yıl için de 2 faiz indirimi daha bekleniyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,17, Nasdaq endeksi yüzde 2,04 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,53 geriledi.

Asya borsaları ise Çin hariç negatif seyrediyor.



Bitcoin, altın ve petrolde tablo ne?



Yeniden 100.000 doların üzerine çıkan Bitcon 101.568 dolardan,

Brent petrol 64.56 dolardan,

Ons altın 3.984 dolardan ve gram altın 5.365 TL'den işlam görüyor.