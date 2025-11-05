Son Mühür- ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi konusundaki temkinli tutumu ve teknoloji sektöründeki aşırı değerleme endişeleri, kripto para piyasalarını sarstı. Bitcoin, 23 Haziran’dan bu yana ilk kez 100 bin doların altına indi.

Kripto piyasasında sert düşüş

Analiz şirketi CoinMarketCap verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 6,5 azalarak 3 trilyon 310 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, son aylarda görülen en sert günlük kayıplardan biri olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin 100 bin dolar barajının altına indi

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), 24 saat içinde yüzde 5,8’den fazla değer kaybederek 23 Haziran’dan bu yana ilk kez 100 bin doların altına geriledi. TSİ 23.40 itibarıyla 100 bin 768 dolardan işlem gören Bitcoin, haftalık bazda ise yüzde 10,6 değer kaybetti.

Ethereum da sert değer kaybetti

Kripto piyasasındaki dalgalanmadan yalnızca Bitcoin değil, diğer büyük kripto paralar da etkilendi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum (ETH), son 24 saatte yaklaşık yüzde 10,6 düşüşle 3 bin 210 dolar seviyesine geriledi.