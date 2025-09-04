Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 10.737,68 puandan tamamladı.

Son iki gündür sert düşüşlere sahne olan endeks haftanın dördüncü işlem günü olan 4 Eylül Perşembe gününe yüzde 0.24'lük artışla "10.763 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 11.800 ve 11.900 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Fed'den faiz indirimi mesajları....



Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapacağına olan beklentiler güçleniyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller iş gücü piyasasındaki zayıflamayı gerekçe göstererek eylül ayı için faiz indirimi çağrısını yineledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de bu yıl için tek faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bankanın faiz oranlarını yavaşça düşürmek için alanının bulunduğunu belirtti.



ABD borsalarında son durum ne?



New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 yükselirken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,05 değer kaybetti.

Asya borsalarında karışık bir hava hakim.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.



Altın ve petrolde tablo nasıl?



Onsa altının son 7 gündür devam eden yükselişi durdu. Dün yüzde 0,7 yükselişle 3 bin 559 dolardan kapanan ons altın, şu sıralarda ise yüzde 0,8 azalışla 3 bin 531 dolardan alıcı buluyor. Gram altın 4.680 TL'den satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 düşüşle 67 dolardan işlem görüyor.