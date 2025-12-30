Son Mühür- Bu yılın son haftasına hızlı bir düşüşle merhaba diyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1.27'lik değer kaybıyla 11.150 puana kadar gerilemişti.

11.300 puan üzerindeki direncinde tutunamayan endeks perşembe günü yeni yıl tatili nedeniyle işlem yapılmayacak haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.19'luk yükselişle 11.172 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.050 ve 10.950 puanın destek, 11.250 ve 11.350 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Jeopolitik riskler takip ediliyor...



Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki düşüş ve jeopolitik gerilimlerin tekrar artmasıyla karışık bir seyir izliyor.

Çin'in Tayvan'a yönelik kapsamlı askeri tatbikatı Asya piyasalarını hareketlendirdi.

Jaaponya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi.



Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Rekor seviye olan 4.549 dolardan yüzde 5'e varan düşüş yaşayan ons altın yüzde 1'lik yükselişle toparlanma sinyali verirken, 83.62 dolardan çok sert geri çekiliş yaşayan gümüş yüzde 3.59'luk yükselişle yeniden yukarı yönlü hareketlenmiş durumda.

85 bin ve 90 bin dolar arasında yolculuğunu sürdüren Bitcoin 87.328 dolardan,

Brent petrol ise 61.85 dolardan alıcı buluyor.

