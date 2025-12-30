Son Mühür- Altın fiyatları 2025 yılında olağanüstü bir performans sergileyerek şu ana kadar yüzde 66 oranında yükseldi. Geçtiğimiz Cuma günü 4.549 dolarla rekor kıran altın hafta başında yüzde 5'e varan düşüşle 200 dolar geri çekilmişti. 17 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 21 Ekim'den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayan altın yeniden toparlanma sinyalleri veriyor.

Ons altın yüzde 1.10'luk0.99'luk yükselişle 4.378 dolardan, gram altın 6.047 TL'den alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve daha fazla gevşeme beklentileri, jeopolitik çatışmalar, merkez bankalarından gelen güçlü talep ve borsa yatırım fonlarındaki artan varlıklar, altının bu yılki yükselişini körükledi.



Gümüş de tekrar yukarı yönlü hareketlendi...



Gümüş, yıl başından bu yana yüzde 154 oranında değer kazanarak altını açık ara geride bıraktı. Bu artışta, ABD'nin kritik mineraller listesine alınması, arz kısıtlamaları ve artan endüstriyel ve yatırım talebiyle birlikte düşük stoklar etkili oldu.

Gümüş, önceki seansta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 83,62 dolara ulaştıktan sonra, bu hafta başında 11 Ağustos 2020'den bu yana en büyük günlük kaybını kaydetmişti.

Gümüş yüzde 3.59'luk yükselişle 74.83 dolardan alıcı buluyor.

