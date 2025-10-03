Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kaybederek 11.082,63 puandan tamamladı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.31'lik yükselişle 11.116 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar pozitif...



Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın, ülkede faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Dün S&P 500 endeksi yüzde 0,06, Nasdaq endeksi yüzde 0,39 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,17 değer kazandı. S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Dow Jones endeksi kapanış rekoru tazeledi.

Asya borsalarında Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 yükselişle, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 düşüşle işlem görüyor.



Bitcoin, altın ve petrolde son durum...

Dün 3 bin 896,93 dolara çıkarak rekor tazelemesine karşın günü yüzde 0,24 değer kaybıyla 3 bin 857 dolardan tamamlayan ons altın 3.856 dolardan işlem görüyor..

Brent petrolün varili ise şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 64,76 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ise 119.354 dolardan satışa sunuluyor.