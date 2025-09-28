Son Mühür- OPEC+, pazar payını artırmak ve ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarını düşürmesi yönündeki baskısının ardından, Nisan ayından bu yana uyguladığı üretim kesintisi stratejisini tersine çevirmişti.

OPEC+ son beş ayda, dünya talebinin yaklaşık yüzde 2,4'üne denk gelen günlük 2,5 milyon varilden fazla kota artışı gerçekleştirdi.



Sekiz ülke arz artışını görüşecek...



Sekiz OPEC+ ülkesi, Kasım ayı üretimine karar vermek üzere 5 Ekim'de çevrimiçi bir toplantı düzenleyecek.

Dünya petrolünün yaklaşık yarısını üreten OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün yanı sıra Rusya ve diğer müttefikleri de bünyesinde barındırıyor.

İsrail ve İran arasındaki on iki gün savaşında 80 doları aşan petrol fiyatları OPEC'in nisan ayında üretim artışlarına başlamasından bu yana çoğunlukla varil başına 60-70 dolar gibi dar bir bantta işlem görüyor.

Ukrayna'nın Rus tesislerine yönelik İHA saldırıları Rusya'nın petrol rafinerisini ve ihracatını azaltmış, petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlenmişti.