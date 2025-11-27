Son Mühür- Üst üste ikinci işlem gününde de pozitif bir hava sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11.000 puan sınırında dolanmaya devam ediyor.

Bankacılık endeksinin yüzde 1.51'lük yükselişle dikkat çektiği endeksi değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Dünya borsalari Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona ereceği düşüncesiyle haftaya pozitif bir başlangıç yapmışlardı.

Ardından fed’in Aralık ayında faizde indirim yapıp yapamayacağı ile ilgili kararsızlığı piyasalarda hem altın tarafında hem de hisse senedi borsalarında bir dalgalanmaya yol açmıştı.

En nihayetinde Aralık ayında bir faiz indirimine gidebileceğini düşüncesi ağırlık kazanınca hisse senedi borsaları dört gündür yukarıya yönlü hareketini sürdürüyor.'' hatırlatmasında bulundu.

Murat Bilen'in piyasaların son durumuyla ilgili değerlendirmesinden öne çıkan detaylar şöyle...



Yönünü yukarı çevirmiş durumda...



Altın da bir miktar kararsızlık yaşamasın ardından faiz indirimi beklentisi ile yönünü yukarıya çevirmiş durumda.

Borsa İstanbul tarafına baktığımda yeterince para girişinin olmayışı bizim istediğimiz ölçüde bu yükselişlere katılmamız engel olmuştu. Fakat bankacılık endeksi bist 100 den pozitif ayrışarak son zamanların en iyi performansını yakaladı.

Bu da bizi bir miktar yukarıya yönlü ve göstergelerinde pozitife dönmesine sebep oldu. Bizim de Aralık ayı içerisinde faiz indirimimizin söz konusu olması ve Aralık enflasyon da beklentiler doğrultusunda düşük gelmesi ile birlikte bizim de faiz indiriminde iyi bir oran yakalayabileceğimiz motivasyonu oluştu.



Teknik görüntü olarak iyiyiz...



Teknik görüntü itibari ile endeksin yeri iyi. Önümüzdeki dönemde 10.969 üzerinde kalmayı başardığı takdirde endeksin tekrardan 11.000’in üzerine atması 11.400 11.600 bandında dirençleri yakalaması mümkün.

Döviz tarafında da yukarı hareketlilik sürüyor Bu hafta dolar tarafı istikrarlı Euro tarafı birazcık daha hızlı olmak üzere yukarı yönlü hareketinin devam ettirdiğini görüyorum.

Altında dediğim gibi eften gelen sinyal doğrultusunda bir miktarda yukarı yönlü hareketini sürdürecek diye düşünüyorum.

Faizin de bundan sonraki Aralık ayı beklentileri ile bir miktar yatay ve düşen eğilimde olacağını söylemek mümkün.