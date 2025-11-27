Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazanarak 10.914,65 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.54'lük yükselişle 10.973 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Küresel piyasalar keyifli...



Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor.

Dünkü işşemlerde Dow Jones endeksi yüzde 0,67, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 değer kazanmıştı. ABD'de piyasalar şükran günü tatili nedeniyle bugün kapalı olacak.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Yeniden yükselişe geçen Bitcoin 91.240 dolardan,

4.000 doların üzerinde kalıcı olacağını gösteren ons altın 4.153 dolardan, gram altın 5.667 TL'den,

Brent petrol 62.78 dolardan işlem görüyor.