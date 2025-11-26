Son Mühür- Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 değer kaybederek 10.857,17 puandan tamamlamıştı.

Yatırımcıların Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" canlı yayına odaklandığı güne endeks yüzde 0.16'lık yükselişle 10.874 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda hava pozitif...



Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonist sinyaller vermemesi, Rusya-Ukrayna savaşında barış umutlarının çoğalması ve Fed'in Aralık ayında faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

New York Borsası'nda Dow Jones endeksi yüzde 1,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere borsaları günü yükselişle kapatırken Asya borsalarında da pozitif bir hava esti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.



Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?



Yeniden yükselişe geçen ons altın 4.155 dolardan, gram altın 5.678 TL'den,

Bitcoin 87.638 dolardan ve

Brent petrol 62.72 dolardan işlem görüyor.

