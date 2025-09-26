Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.377,55 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın son işlem günü olan 26 Eylül Cuma gününe yüzde 0.09'luk düşüşle 11.366 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda hava negatif...



New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,50, Nasdaq endeksi yüzde 0,50 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,38 değer kaybetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapacağı açıklamalar öncesi Avrupa borsaları da düşüşlere tanık oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 düştü.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 geriledi.



Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?



Bitcoin yüzde 0.33'lük yükselille 109.564 dolardan satışa sunuluyor.

Son altı aydaki rekorlarıyla dikkat çeken ons altın 3.751 dolardan, gram altın 5.013 liradan işlem görüyor.

Jeopolitik risklerin artmasının ardından Brent petrol yüzde 0.27'lük yükselişle 69.21 dolardan satılıyor.