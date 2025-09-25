Son Mühür- Kıbrıs Barış Harekatı sonrası 14 Kasım 1975'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyacı için kurulan ASELSAN yarım asır sonra dünyanın en değerli savunma şirketlerinden biri olmayı başardı.

Yüzde 25.8'i halka açık olan şirketin Borsa İstanbul'daki yolculuğu son dönemdeki istikrarlı perforfomansıyla dikkati çekiyordu.

ASELSAN Borsa İstanbul'da piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket olmayı başardı.

Türkiye'nin Çelik Kubbesi'ni yönelik ASELSAN'la Savunma Sanayii Başkanlığı arasında savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 1 milyar 650 milyon Euro tutarında sözleşme imzalanmıştı.



Hisse başına 220 TL sınırında...



2025'e hisse fiyatı 72.50 TL'den satışa sunulan ASELSAN gelinen noktada hisse başına 220 TL sınırında dolaşıyor.

Türk savunma sanayisinin parlayan yıldızı olan şirketin 'Alanında en iyi ürünleri yapma', 'Oyun değiştirici teknolojileri geliştirme' ve 'İhracat odaklı büyüme' olmak üzere 3 ana hedefi bulunuyor.



Savunma sanayisi ihracatının kilogram başına 60 dolar civarında olduğu süreçte ASELSAN'ın kilogram başına ihracatının 20 bin doları bulduğu belirtiliyor.

500 milyon doları üzerinde ihracat gerçekleştiren şirketin 2023'te net karı 10,5 milyar lirayken, 2024'te yüzde 45 artışla bu rakam 15,2 milyar liraya ulaştı.

Şirketin 2020 yılında 500 milyon dolar olan AR-GE harcaması 2024 yılında 1 milyar dolara yaklaştığı ve bu yılın ilk altı ayında ASELSAN'ın 2.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladığı belirtiliyor.