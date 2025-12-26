Son Mühür- Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler, haftanın son işlem gününde kıymetli metalleri tarihi zirvelere taşıdı. Altın, gümüş, platin ve paladyumda dikkat çekici yükselişler kaydedildi.

Altın tüm zamanların zirvesinde

Spot altın, günün erken saatlerinde yüzde 0,6 artışla ons başına 4.506 dolara yükseldi. Gün içinde 4.530,60 dolar seviyesini gören altın, böylece tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,7 primle 4.533,60 dolar seviyesini test ederek rekor kırdı.

Ons altındaki yükseliş, iç piyasaya da yansıdı. Gram altın güne rekorla başlarken 6.245 TL seviyesini gördü. Günün ilerleyen saatlerinde gram altın, yaklaşık yüzde 0,7 artışla 6.215 TL civarında işlem gördü.

Gümüşte sert yükseliş: Tarihi rekor

Gümüş fiyatlarındaki yükseliş, altına kıyasla daha güçlü seyretti. Spot gümüş yüzde 3,4 artışla 74,35 dolara çıktı, ardından 75,14 dolar seviyesini test ederek tarihi zirvesine ulaştı. Yılbaşından bu yana yüzde 158 değer kazanan gümüş, aynı dönemde yüzde 72 yükselen altını geride bıraktı.

Dolar Endeksi ve Fed beklentileri etkili oldu

ABD doları endeksinin son iki ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi, kıymetli metallere olan talebi destekledi. Piyasalarda, Fed’in gelecek yıl iki faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentiler korunurken, faiz getirisi olmayan varlıkların düşük faiz ortamında daha cazip hale gelmesi altın ve gümüş fiyatlarını yukarı taşıdı.

Jeopolitik ve Makroekonomik gelişmeler yakından izleniyor

Kıymetli metallerdeki yükselişte jeopolitik riskler de etkili oldu. Beyaz Saray’ın, ABD askeri güçlerine Venezuela petrolüne yönelik en az iki ay sürecek bir “karantina” uygulanmasına odaklanmaları yönünde talimat verdiği bildirildi. Reuters’a konuşan bir ABD yetkilisi, Washington yönetiminin Caracas üzerindeki baskıyı askeri yöntemler yerine ekonomik araçlarla artırmayı tercih ettiğini ifade etti.

Platin ve Paladyum da yükselişe katıldı

Kıymetli metallerdeki ralli, platin ve paladyuma da yayıldı. Spot platin yüzde 5 artışla ons başına 2.334,35 dolara yükseldi. Platin, hafta içinde 2.377,50 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Paladyum ise yüzde 4,4 primle 1.757,25 dolara çıktı.