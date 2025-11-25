Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,32 değer kaybederek 10.888 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.37 artışla 10.928 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar yükselişte...



Küresel piyasalar, Fed'in Aralık'ta faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi, dördüncü yılına giren Rusya-Ukrayna geriliminin azalması ve ABD-Çin ilişkilerine dair iyimserlikle pozitif seyrediyor.

Dow Jones endeksi yüzde 0,44, S&P 500 endeksi yüzde 1,55 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,69 değer kazandı.

Asya borsaları da pozitif havanın etkisinde.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Bitcoin, altın ve petrolde son tablo nasıl?



Ons altın 4.155 dolardan, gram altın 5.658 TL'den,

Brent petrol 62.48 dolardan,

Bitcoin 88.180 dolardan işlem görüyor.