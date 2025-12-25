Son Mühür- Yılbaşında bu yana yüzde 15.36 değer kazanarak yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan BIST 100 endeksi günü yüzde 0.44 yükselişle 11.340 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde yüzde 0.34'lük yükselişle 11.378 puandan giriş yaptı.

Endekste 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda Noel zamanı...



Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken, Asya tarafında açılan az sayıdaki borsada likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi.



Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?



Başkan Trump'ın Venezuela'ya yönelik abluka girişimleri nedeniyle yükselen Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 0,3 azalışla 62,24 dolara indi.

Ons altın 4.479 dolardan, gram altın 6.164 TL'den,

Bitcoin 87.712 dolardan alıcı buluyor.

